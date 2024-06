Serie C. Andreoletti o Donati. Ballottaggio in panchina per la nuova FeralpiSalò

SALÒ (Brescia)

In casa della FeralpiSalò rimane al centro dell’attenzione la questione legata all’allenatore. Dopo l’ufficializzazione del divorzio da Marco Zaffaroni (che spera di poter trovare un accordo con una squadra di serie B), la società gardesana si è rivolta con un occhio di riguardo a Matteo Andreoletti, ma l’ex tecnico della Pro Sesto è ancora legato al Benevento, nonostante l’esonero subito a metà stagione. Proprio la necessità di liberarsi dal club campano sta frenando l’accordo con il mister bergamasco, classe ’89, per un ritardo che potrebbe indurre il sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Pasini (nella foto) ad indirizzare le sue attenzioni verso un altro profilo. In questo senso, lo splendido campionato appena vissuto alla guida del Legnago, potrebbe tirare la volata a Massimo Donati. Il tecnico nato a San Vito al Tagliamento nel 1981, in effetti, ha lavorato molto bene con i giovani ed ha condotto il gruppo veronese a dare il massimo. Non a caso il Legnago, partito puntando ad una tranquilla salvezza, ha raggiunto i play off dove è riuscito a superare il primo turno e a “spaventare“ l’Atalanta Under 23. Se dunque Andreoletti non riuscirà a liberarsi in fretta dal Benevento, toccherà a Donati il compito di rilanciare Balestrero e compagni dopo la retrocessione dalla B. Luca Marinoni