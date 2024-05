Serie C e D. In campo Montebianco e Bottegone

Salvezza e promozione in ballo. Questa sera, a partire dalle 21, andranno in scena la quarta giornata, prima di ritorno, dei playout di serie C femminile e il secondo turno d’andata dei playoff di D femminile: in campo Montebianco Volley Pieve a Nievole e Progetto Volley Bottegone. La squadra pievarina, allenata da Lorenzo Branduardi, deve sfruttare il fattore-campo al cospetto del Giottivittoria Siena, già sconfitto 3-2 a domicilio. Alla palestra comunale Fanciullacci, la formazione valdinievolina cercherà un successo rotondo per incrementare il vantaggio sulle dirette concorrenti: al momento è al comando del girone all’italiana con 5 punti, 3 in più di Donoratico e Siena.

Sa di giocarsi una grossa fetta di promozione, Bottegone di coach Michele Barbiero: alla palestra Martin Luther King giunge la super accreditata Pallavolo Certaldo, che in settimana ha annichilito le velleità di Calci con un 3-0 (20, 15, 23 i parziali) che lascia poco spazio alle recriminazioni. "Siamo quasi pronti alla missione… impossibile – afferma il padre-fondatore di Bottegone, Athos Querci –. Stando a quel che si dice, Certaldo sembra sia la squadra più forte di tutte le 42 della serie D 2023/24. Purtroppo, ai playoff arriviamo sempre bene (è la seconda stagione consecutiva), poi, puntualmente, ci tocca un calendario orribile". "Abbiamo svolto allenamenti al top: siamo pronti a una sfida che potrebbe essere determinante per il proseguimento dei playoff", incoraggia le giocatrici, il direttore sportivo Luigi Speciale.

Intanto, il Delfino Pescia ha un nuovo secondo, Matteo Lupetti, e il Volley Aglianese saluta il responsabile del vivaio Luca Lazzarini. Martina Spagnoli sarà la nuova direttrice tecnica; confermati i tecnici Claudio Donnini, Martina Pallini e Giacomo Gasperini.

Gianluca Barni