Serie C. Il Blu Volley Quarrata vince. Ma resta fuori dai playoff

Una buona notizia, due meno positive. Il 10° turno di ritorno del girone B del torneo di serie C femminile arride ha chi ha riposato: il Volley Aglianese. Un po’ per merito del Blu Volley Quarrata, che pur battendo 3-1 (25-21, 25-15, 23-25, 25-17) il Firenze Ovest Pallavolo, avversario di Agliana nella lotta-salvezza, è escluso matematicamente dalla corsa ai playoff, un po’ per demerito del Montebianco Volley Pieve a Nievole, che egualmente invischiato nelle zone calde della classifica soccombe 3-0 (21, 21, 21) con Fucecchio. Se Quarrata resta al quarto posto della graduatoria con 41 punti, ma a -4 da Empoli a una sola giornata dal termine della stagione regolare, per quanto riguarda la permanenza in categoria questa è l’attuale classifica, secondo quoziente-set: Firenze Ovest 18, Aglianese 18, Montebianco 18, Poggio a Caiano 16, Calenzano 6. Sabato prossimo, se battesse Montelupo davanti al proprio pubblico, l’Aglianese festeggerebbe la salvezza. Poggio a Caiano riposerà, Firenze Ovest e Pieve a Nievole si giocheranno tutto nel confronto diretto. "Resta l’amaro in bocca: pur avendo fatto tanti punti, restiamo con un pugno di mosche in mano – asseriscono da Quarrata –. Per qualificarsi ai playoff, avremmo dovuto essere perfetti o quasi".