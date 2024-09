Serie C Volley, l’Apav comincia la preparazione. Calcinelli-Lucrezia compie 50 anni e punta in alto. L’obiettivo è già quello di raggiungere i playoff

È iniziata lunedì al Palas Cercolani di Lucrezia la nuova stagione sportiva per la Serie C femminile dell’Apav Calcinelli-Lucrezia. Le ragazze, lo staff tecnico e quello atletico si sono ritrovati per cominciare in maniera intensa il lavoro in vista dei primi impegni ufficiali, in programma a metà settembre con la Coppa Marche. In palestra tanti volti già conosciuti, visto che l’ossatura della squadra è rimasta per gran parte la stessa che ha dominato lo scorso campionato di Serie D, ma anche volti nuovi, tra giocatrici e l’allenatore annunciato già da qualche mese, Andrea Burini, che vanta un’ottima e duratura esperienza in Serie C. "Finalmente si inizia - ha esordito, carico per questa nuova avventura con i colori neroarancio -. La società ha allestito una squadra di cui sono molto soddisfatto. Abbiamo mantenuto il nucleo centrale che ha fatto bene lo scorso anno e, allo stesso tempo, abbiamo inserito alcune giocatrici che sapranno dire la loro nell’arco della stagione, dove ci aspettiamo di fare un bel campionato e lavoreremo sodo per fare in modo che sia così".

A proposito di lavoro intenso e obiettivi, ha salutato l’inizio della nuova stagione anche il presidente del sodalizio Apav, Massimo Scarpetti: "L’annata 24/25 è ufficialmente ripartita e faccio i miei auguri alle giocatrici e al nuovo staff tecnico composto da coach Burini e dal suo vice Sebastiano Caselli - afferma -. Dopo la fantastica passata stagione, che ci ha permesso di salire in Serie C senza subire sconfitte, quest’anno dovremo lavorare ancora più duramente per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società e cioè raggiungere i playoff. Per farlo abbiamo allestito un roster di giocatrici sicuramente all’altezza, tra conferme e nuovi arrivi, e con un mix di gioventù (sulle giovani puntiamo sempre tantissimo) ed esperienza. Auguro quindi - conclude Scarpetti - buon lavoro alla squadra e ai tecnici mentre da parte nostra, come società ci stiamo preparando per affrontare questa nuova stagione che partirà per noi con un importante appuntamento come il traguardo dei 50 anni di Apav Calcinelli-Lucrezia, da festeggiare il prossimo 15 settembre".

b. t.