Serie D. Bottegone resta in alto. Preoccupazione Buggiano

Vince e si avvicina ai playoff da secondo classificato Bottegone, perdono e si preoccupano in chiave-salvezza Buggiano e Aglianese-2. La decima giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D femminile, ha visto il bel 3-0 (18, 18, 25) del Progetto Volley Bottegone sul Volley Art Il Bisonte Firenze e lo scivolone interno, 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-22), dell’AM Flora Buggiano con la Nottolini Capannori. Bottegone rafforza il secondo posto in classifica, a quota 59, Buggiano resta a 28, ma scende in nona posizione. Nel decimo turno di ritorno del raggruppamento C di D donne, il Volley Aglianese cade 3-1 (25-17, 18-25, 25-18, 25-19) a Rosignano ed è terz’ultimo in graduatoria a 23, a -1 dalla salvezza. "Se sabato vincessimo, saremmo matematicamente ai playoff da secondi classificati. Negli ultimi anni, il piccolo Bottegone sta dando lustro alla pallavolo pistoiese", le parole del diesse Luigi Speciale. Terza sconfitta consecutiva per Buggiano, ancora falcidiato dalle assenze. "Bella partita, giocata bene, contro un ottimo avversario – il commento del coach aglianese, Luca Lazzarini –. Le ragazze hanno fatto il massimo, ma è venuto fuori il valore assoluto dell’avversario".