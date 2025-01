Serie D girone C: cinque bergamasche in campo. Brusaporto, che sfida: arriva la capolista Treviso

Per le squadre inserite nel girone C di serie D è arrivato il momento di ripartire con la prima giornata di ritorno. Un turno importante per il quintetto bergamasco impegnato nel raggruppamento veneto-friulano, chiamato ad iniziare la seconda fase del Campionato dimostrando di avere le carte in regola per raggiungere i rispettivi obiettivi. Discorso che vale per Real Calepina e Virtus Ciserano, che hanno chiuso l’andata in zona play out. Le due squadre devono subito cambiare passo: la compagine di Grumello del Monte ospiterà il Chions, penultimo, per una sfida diretta da vincere, mentre i rossoblù sono ospiti del Cjarlins Muzane. Sfida proibitiva per il Brusaporto, visto che Selvatico e soci ospitano il Treviso capolista. Sperano di potersi inserire in modo stabile nei play off pure Villa Valle e Caravaggio, che saluteranno il nuovo anno rispettivamente a Portogruaro e a Bassano, due rivali illustri che devono comunque consentire al duo orobico di alzare l’asticella delle ambizioni.

Luca Marinoni