Serie D. Gli ex fanno male al San Marino. Il Lentigione cala il tris

San Marino

1

Lentigione

3

(3-5-2): Branduani; Biguzzi, Pasa, Lomolino; Mereghetti, Toure (19’ st Tenkorang), Haruna, Arcopinto (34′ st Miglietta), Di Lauro; D’Agostino, Giometti (19′ st Sensoli). A disp.: Rinaldini, Mambelli, Muro, Maggioli, Patarnello, Zammarchi. All.: Cascione.

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini; Lombardi, Nava, Cortesi (7′ st Bocchialini); De Marco (31′ st Grieco), Nappo (23′ st Capiluppi), Sabba (43′ st Pari), Battistello, Gobbo (23′ st Bonetti); Alessandrini, Pastore. A disp.: Delti, Manzotti, Masetti, Martini. All.: Cassani.

Arbitro: Iurino di Venosa. Assistenti: Gerardo Graziano e Xhentiljana Gjini di Vicenza.

Reti: 25′ st Sabba (rig.), 33′ st Biguzzi, 39′ st Alessandrini, 44′ st Lombardi.

Note - Ammoniti: Nappo, Branduani, Sabba, De Marco, Arcopinto, D’Agostino.

Espulso: 5’ st Haruna (San Marino) per doppia ammonizione.

Succede tutto nella ripresa nel recupero tra San Marino e il Lentigione. Ma di quel tutto molto lo fanno gli emiliani che lasciano la Repubblica con i tre punti in tasca. Ai titani fanno malissimo gli ex di turno. A bersaglio ci vanno Sabba e Lombardi che la scorsa estate hanno seguito un altro ex, mister Cassani, al Lentigione. Così, dopo due successi consecutivi la squadra di Cascione torna a secco. Cascione che non mette mano al modulo, ma con qualche accorgimento. In zona gol c’è il giovanissimo Giometti, tra i pali l’esordio dell’ultimo arrivato Branduani. Il San Marino parte con il piede sull’acceleratore inventando prima con Lauro poi con Giometti. Ma il Lentigione non resta a guardare e in zona Branduani si porta con l’ex Sabba da fuori area.

La prima parte di gara si chiude senza troppi squilli. Nella ripresa cambia la musica. Perché dopo appena cinque minuti i titani restano in dieci per l’espulsione di Haruna (doppio ’giallo’). Prima della mezz’ora gli emiliani passano. Pasa e Mereghetti chiudono la strada a Sabba in area e l’arbitro segna il dischetto. Sul quale si presenta lo stesso Sabba, che non sbaglia davanti a Branduani. La squadra di Cascione non molla e otto minuti dopo si rimette in carreggiata grazie al colpo di testa di Biguzzi. Ma nel finale il Lentigione prende il largo. Prima con il colpo ravvicinato di Alessandrini, poi con l’incornata di un altro ex, Lombardi.