Serie D. Il San Marino ha già scelto. Biagioni è il nuovo allenatore

Il San Marino ha voltato subito pagina. Mercoledì l’esonero di Emmanuel Cascione, ieri la nomina di un nuovo allenatore. E i titani hanno deciso di puntare su Oberdan Biagioni. Romano, 55 anni, nella sua carriera da calciatore ha collezionato quasi 400 presenze nei campionati professionistici. Centrocampista di professione, in carriera è andato in gol 59 volte. Per Biagioni 60 presenze in serie A con Foggia e Udinese. Partito dalla Romulea, ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Brescia, Cosenza, Crotone e Lazio. Per poi appendere le scarpe al chiodo e iniziare la carriera da allenatore. Partendo nel 2004 da Tivoli, poi Terracina, Ostia Mare, Andria, Viterbese, Olbia, Potenza, Messina, Lanusei ed ancora Olbia per un totale di circa 300 panchine. "Ho accettato la chiamata del San Marino – le prime parole di Biagioni in biancazzurro – perché il progetto che mi è stato presentato è stimolante e ambizioso. Ai ragazzi ho chiesto impegno, serietà e attaccamento alla maglia. Dal campo si deve uscire sempre ‘sporchi e sudati’ con la consapevolezza di aver dato più di tutto. Qui non c’è più tempo da perdere. Siamo tutti uguali e quindi tutti sotto osservazione me compreso e questo per noi deve essere motivo di stimolo a fare sempre di più".

Ieri il nuovo tecnico dei biancazzurri del Titano, in compagnia del direttore sportivo Daniele Deoma, ha incontrato atleti, staff e collaboratori prima di assistere all’amichevole interna con i ragazzi della Juniores. "Un primo contatto visivo utile anche per valutare – spiegano dal club del presidente Montanari – non solo la prima squadra ma la totalità dei calciatori tesserati dalla società".

"Biagioni – dice il ds Deoma – è un allenatore capace ed esperto della categoria che può restituire alla squadra la consapevolezza dei propri mezzi e riprendere così insieme quel cammino di crescita verso gli ambiziosi obiettivi del presidente Montanari". Avrà pochi giorni a disposizione il nuovo tecnico del San Marino per prendere contatto con la realtà biancazzurra, prima di scendere in campo. Domenica ad Acquaviva arriva il Piacenza e i titani, penultimi della classe con 8 punti messi insieme sin qui, non possono già più permettersi di sbagliare.