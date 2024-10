Serie D, la storia. Guarnone, che paura. Il giovane portiere della Vogherese operato d’urgenza

VOGHERA (Pavia)

Domenica pomeriggio, durante la partita di Serie D tra AVC Vogherese 1919 e Vado, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il portiere Alessandro Guarnone. Al 21’ del secondo tempo, un violento scontro con un attaccante avversario ha costretto l’arbitro a fermare il gioco e far intervenire i soccorsi. Il portiere 25enne è stato trasportato in barella, e una volta in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione, durata circa tre ore, ha comportato l’asportazione della milza e un’angioplastica dell’arteria surrenalica, compromessa a causa del trauma subito. Attualmente, Guarnone si trova nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Voghera, ma se le sue condizioni miglioreranno, è previsto il trasferimento nel reparto di Chirurgia.

In un comunicato ufficiale, l’AVC Vogherese ha espresso "vicinanza e sostegno ad Alessandro e alla sua famiglia". La società ha anche ringraziato il personale medico: "Desideriamo altresì ringraziare coloro che hanno prestato prontamente soccorso, come i medici dell’ambulanza in campo e il personale sanitario dell’Ospedale di Voghera".

Mentre la Vogherese ha portato a casa una vittoria importante per 1-0, la mente e il cuore dei sostenitori sono ora concentrati sulla salute del loro portiere. Gli auguri di pronta guarigione si stanno moltiplicando, e il club sta mostrando una forte coesione in questo momento difficile. M.B.