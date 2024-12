Serie D. Pistoiese in trasferta con il Tau. Un derby del cuore con tanti ex

La sfida di domenica tra Pistoiese e Tau Altopascio sarà, per alcuni dei protagonisti, un vero e proprio derby del cuore. Sono numerosi infatti gli elementi nelle file amaranto che hanno un legame importante con Pistoia, a partire dalla coppia che, guidando la squadra dalla panchina, sta facendo vere e proprie magie. Simone Venturi è nato a Viareggio ma è cresciuto a Pistoia e nel club arancione ha militato da giocatore, dal 1991 al 1994. Un altro pistoiese doc è Sandro Anichini, vice allenatore del Tau, che prima di intraprendere l’avventura in amaranto ha guidato alla salvezza il Tempio Chiazzano in Prima Categoria nella stagione 2021/22. Tra i giocatori in rosa è impossibile non iniziare dal difensore Alessio Biagioni, nato e cresciuto in Curva Nord, come lui stesso ha spesso ripetuto. Alla Pistoiese, Biagioni ha legato gran parte del proprio giovanile, disputando anche in Serie D da titolare il campionato 2022/23. C’è poi il classe 2005 Emanuele Sichi, di ruolo terzino, proveniente dalla montagna pistoiese. Dopo un percorso prevalentemente a tinte viola, è sbarcato tra i grandi prima al San Donato Tavarnelle e adesso al Tau. Da Agliana arriva invece Damiano Rinaldini, talentuoso trequartista che da poche settimane è approdato ad Altopascio, dopo aver iniziato la stagione al Cynthialbalonga. Tanti anni in Serie D per il classe 1995, che negli anni si è affermato come uno dei trequartisti con maggior estro di tutta la categoria, ma che non ha mai indossato né la maglia arancione né quella neroverde. Ci sono poi giocatori non pistoiesi ma che vantano un trascorso in club della nostra provincia. Luca Zanon ha difeso i colori dell’Olandesina nel 2016/17 e quelli dell’Aglianese cinque anni più tardi, mentre Filippo Belluomini lo scorso anno militava al Ponte Buggianese. Il capitano Matteo Meucci, infine, ha giocano nell’Aglianese 2021/22.

Michele Flori