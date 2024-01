Settebello di bronzo agli Europei, ora parte la caccia al pass

Il pass olimpico non ancora conquistato è rimasto lì, sul gozzo, ma il Settebello ha dimostrato una volta di più di avere la forza per reagire: lo ha fatto vincendo la finale per il bronzo agli Europei (vinti dalla Spagna). Nella finale per il terzo posto a Zagabria, l‘Italia di Sandro Campagna ha battuto 12-7 sull‘Ungheria campione del mondo, anche se i magiari avevano in vasca una squadra sperimentale con ventenni di talento e di grande avvenire. Per quanto riguarda gli azzurri, per andare a Parigi dove sono già qualificate Ungheria, Francia, Grecia, Stati Uniti, Australia, Sudafrica e Giappone, dovranno centrare un posto tra le prime quattro non già qualificate ai Mondiali di Doha, dal 2 al 18 febbraio.

Per preparare la spedizione il Settebello si ritroverà ad Ostia, dal 21 al 26 gennaio.

Intanto ieri l’Italia è tornata sul podio europeo dopo 10 anni: per gli azzurri si tratta della dodicesima medaglia agli Europei di pallanuoto, con 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi in 36 edizioni. Gli azzurri hanno dominato la partita, subito 6-1, poi 8-3 all’intervallo fino al +8 (12-4). A segno Echenique e Fondelli (3), Cannella (2), Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto.