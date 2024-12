Settore giovanile. La Primavera aspetta lo Spezia al Paolo Rossi

Importanti appuntamenti per le formazioni giovanili biancorosse dopo l’ultimo turno che ha visto pareggiare la Primavera in trasferta e vincere tutte le squadre Under, in casa e in trasferta. Si parte con l’impegno della squadra di Moll Moll: Perugia-Spezia (tredicesima giornata) è in programma domani alle 14,30 al centro sportivo "Paolo Rossi". Sempre domani per Under 11, Under 9, Perugia-Empoli (test match), a partire dalle 11,30 al centro sportivo di Pian di Massiano. Domenica sono invece in programma le sfide dell’Under 17 e dell’Under 15: entrambe impegnate a Gubbio. L’Under 17 gioca allo stadio Ubaldi alle 13,30, mentre i più giovani aò Barbetti alle 11. Pausa natalizia, invece, per l’Under 16. Under 13: Frosinone-Perugia in campo alle 15 al campo Cral (Frosinone), mentre per Under 12, Under 10 Empoli-Perugia (test match), dalle 11,30 al centro sportivo Monteboro (Empoli)