Settore Giovanile. La Primavera di Moll Moll si rialza. Col Napoli finisce in pareggio (1-1)

Il Perugia di Moll Moll si riprende dalla giornataccia nel derby e trova un pareggio importante nella sfida casalinga contro il Napoli. Il match si è chiuso 1-1. Primo tempo completamente di marca biancorossa, legittimato dal vantaggio di Brunori che con un’incursione personale supera tre avversari e conclude a porta vuota dopo aver saltato anche il portiere.

Nella ripresa tante occasioni da ambo le parti ma sono i partenopei a trovare il gol del pareggio con De Chiara che sfrutta al meglio un cross in mezzo all’area e di testa batte Yimga per l’1-1 finale. In classifica, la Primavera del Perugia sale a quota 20 mentre il Napoli, con 32 punti, prosegue la rincorsa al Frosinone capolista.

Giornata ricca di partita anche oggi, con due derby da non perdere per le formazioni Under 17 e Under 15. L’Under 17 Perugia-Arezzo (valida per la sedicesima giornata) si gioca alle 16 al "Piola" di Sanfatucchio. Stesso avversario e stesso campo anche per la squadra Under 15 che domani scende in campo alle 14.

1-1