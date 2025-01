Settore giovanile. L’Under 15 si prende il derby con l’Arezzo. Quattro reti nel primo tempo, il 3-2 nella ripresa

PERUGIA – Successo per l’Under 15 di Romoli che si aggiundica il derby contro l’Arezzo (3-2). Partita che sembrava inizialmente in discesa per i biancorossi che alla metà del primo tempo erano già in vantaggio per 2-0. L’Arezzo, tuttavia, non ha mollato e ha trovato il pareggio alla fine del primo tempo rimontando lo svantaggio. Il Perugia riesce a vincere la partita grazie a un autogol dell’Arezzo su un tiro di tacco di Piazza al 7’ del secondo tempo.

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori (35’ st Puglisi), Burrini (24’ st Chierico), Minestrini, Rosati, Ferdinandi (24’ st Marinelli), Tromboni (24’ st Proietti), Checcarelli (35’ st Turchi), Citernesi (7’ st Cirillo), Piazza (7’ st Pacucci ). A disp: Arcioni, Porcu. All: Romoli Marco

AREZZO: Bacchi, Scolari, Olivieri, Misciglia, Moschino, Belli, Laurentini, Giannelli, Tosoni, Casamenti, Peruzzi. A disp: Cau, Leoni, Verdi, Fiacchini, Boschi, Bruni, Franci, Centi, Monini. All: Rubetti Paolo

ARBITRO: Paolo Lemma di Foligno

RETI: 2’ pt Tromboni (P), 18’ pt Bisonni (P), 25’ pt Laurentini (A), 40’ pt Scolari (A), 7’ st (aut.) Misciglia