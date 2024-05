Settore giovanile. L’Under 15 va ko. Ora sotto coi playoff

Sconfitta casalinga comunque indolore per l’Under 15 di Raschi contro i pari età l’Arezzo visto l’approdo matematico alla fase playoff ottenuto nelle precedenti giornate. I toscani si impongono a Pian di Massiano con il risultato di 2-1. Partono forte gli ospiti con tre azioni pericolose. Poco dopo è il Perugia ad andare vicino al gol con Kroni. Nella ripresa sono i biancorossi ad approcciare meglio e creano varie azioni da gol. Al 38’ Castroreale si procura il rigore che lui stesso si incarica di battere, il portiere respinge ma sulla ribattuta arriva Massi che sigla la rete del vantaggio. Nei minuti finali però l’Arezzo ribalta la partita, prima pareggia con Postiglione e poi mette la freccia con il gol realizzato da Miniati. Ora non resta che attendere i play off.