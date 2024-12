Settore giovanile. Primavera, 2-2 a Bari. Quarto risultato di fila

Il Perugia di Moll Moll conquista un importante pareggio (2-2) in trasferta contro il Bari e ottiene così il quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pari). Al vantaggio di Tedeschi ha risposto al 35′ pt Ambrogi su calcio di rigore. Quinto centro per lui in campionato (di cui quattro dagli undici metri). Nella ripresa vantaggio biancorosso di Dottori (seconda rete per lui) che però dura solo pochi minuti perchè Labianca sigla il pareggio per i locali. In classifica, il Perugia con questo punto raggiunge quota 12 mentre il Bari sale a quota 6.

"Il pareggio è un risultato utile per conntinuare la nostra striscia di risultati – ha commentato il tecnico del Perugia, Moll Moll – Ho visto un grande Bari, noi siamo stati più protagonisti nella ripresa, avremmo meritato anche la vittoria, ma alla luce di tutta la partita, il pari è il risultato più giusto. Adesso pensiamo subito al prossimo impegno, casalingo, contro l’Ascoli". I biancorossi tornano in campo sabato prossimo.

Ecco le squadre in campo.

BARI: De Lucci, Campanelli, Carrieri, Polito (28′ st Suriano), Pinto, Palumbo, Spadavecchia (11′ st Caputi), De Martino (1′ st Monetti), Tedeschi, Fravola (40′ st Dimola), Labianca (40′ st Virginia). A disp.: De Giosa, Cafagna, Albo, D’Elia, Buonsante, Sanrocco (GK). All. Di Bari

PERUGIA: Romagnoli, Dottori, Giorgetti, Ambrogi, Bussotti, Cottini, Sadetinov, Perugini, Hebeck (17′ st Calzoni), Barberini, Berta (32′ st Papa). A disp.: Vinti, Belloni, Mori, Cardoni, Diouf, Brunori, Mbaye, apolano, Rossi, Pirani. All. Moll Moll

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia (Andreano e Cataneo di Foggia)

Marcatori: 18′ pt Tedeschi (B), 35′ pt (rig.) Ambrogi, 8′ st Dottori, 14′ st Labianca (B)