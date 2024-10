Settore giovanile. Primavera, colpaccio a Monopoli. Le firme di Dottori e Ambrogi

MONOPOLI – Successo importante per la Primavera biancorossa. Il Perugia vince a Monopoli 2-0 in una gara condizionata dalla pioggia ma ben gestita dai ragazzi di Moll Moll. Sul campo di Alberobello i grifoncelli approcciano bene la gara e vanno in vantaggio al 41′ primo tempo con un diagonale di Dottori ben servito da Perugini. Nella ripresa Dottori crossa al centro per Bussotti, la palla viene toccata da un braccio di un difensore biancoverde e per l’arbitro è calcio di rigore. Ambrogi è glaciale dal dischetto spiazzando il portiere e siglando il 2-0. Negli ultimi trenta minuti entra in scena il reparto difensivo biancorosso con una grande prestazione, ottenendo così il primo clean sheet stagionale.

Appuntamento alla prossima giornata, sabato 26 al centro sportivo Paolo Rossi contro la capolista Frosinone.

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini (37′ st Mori), Cottini, Pirani (22′ st Napolano), Perugini, Karafili (22′ st Cardoni), Dottori, Berta. A disp.: Bella, Brunori, Calzoni, Diouf, Romani, Hebeck. All. Moll Moll

RETI: 41′ pt Dottori, 12′ st (rig.) Ambrogi