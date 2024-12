Settore giovanile. Primavera, la striscia continua. Pari a Pescara, Ambrogi in gol

PESCARA

Continua la serie positiva della Primavera di Moll Moll. I giovani biancorossi tornano da Pescara con un pareggio (1-1) che consente di allungare la striscia a sei i risultati utili consecutivi: lo score parla di tre vittorie e tre pareggi. Il Pescara, invece, si riprende dopo la sconfitta subita scorsa settimana contro il Frosinone. Dopo un primo tempo bloccato, le reti nella ripresa. A passare avanti è la squadra di casa: vantaggio pescarese con Gatto (al quinto centro stagionale), mentre il pareggio biancorosso arriva con Ambrogi, fresco di firma per il suo primo contratto con il Perugia e anche lui alla quinta rete in questo campionato. Oggi vanno in campo, invece, le Under biancorosse, tutte a caccia della conferma dopo l’ultimo turno di campionato.

PESCARA: Barbacani, Bucci, Palazzese, Isufi, Guaragna (38′ st Di Zio), Valente (38′ st Pesoli), Kunze (16′ st Ricciardi), Gatto, Cardilli, Berardi, D’Arcangelo (32′ st Palumbo). A disp.: Barone, Pastori, Zola, La Barba, Di Biagio, Bozic, Baldacci. All. Marco Stella

PERUGIA: Romagnoli, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Brunori (1′ st Berta), Cottini, Sadetinov, Perugini, Cardoni (21′ st Hebeck), Napolano (9′ st Barberini), Dottori. A disp.: Bella, Belloni, Calzoni, Casagrande, Karafili, Mori, Pirani, Romani, Rondolini. All. Juan Moll Moll

ARBITRO: Simone Palmieri di Avellino

RETI: 5′ st Gatto (Pes), 32′ st Ambrogi (Per)