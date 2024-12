Settore giovanile. Successo in rimonta per l’Under 16 di Anelli

Due vittorie e una sconfitta per le Under biancorosse. Il Perugia Under 17 cade in casa 4-3 contro l’Ascoli. Vantaggio ospite con Pagnotta, il pari arriva con Condac. Al 36’ biancorossi avanti con Bellali. Al 42′ fallo da ultimo uomo di Cingolani che viene espulso e sulla conseguente punizione pareggia Pagnotta, 2-2. Nella ripresa il Perugia si procura un altro rigore che Merico fallisce. Nel finale arriva la doppietta di Verdone. Inutile la rete nel finale di Agnissan.

PERUGIA U17: Strappini, Cingolani, Bartolini, Olimpieri (67’Pepe), Chiodini (87’Cantalino), Cesarini, Merico (87’Fiorentini), Bellali (87’Bevanati), Forti (59’Agnissan), Peruzzi (67’ Vanni), Condac (59’ Ciani). All.Gatti

Una grande rimonta firmata Raffaelli-Castroreale consente all’Under 16 di compiere il blitz in casa della Turris vincendo per 3-1. Locali avanti al 20’ con una conclusione di De Sarno. Il Perugia sciupa qualche occasione sotto porta fino al gol allo scadere di Raffaelli che riporta la situazione in pareggio. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Castroreale.

PERUGIA U16: Barbanera, Pelli, Auricchio (28’ st Ciappi), Pierangelini, Santillo, Castellucci (28’ st Tardani), Lalleroni (11’ st Bendini), Bosi, Castroreale (39’ st Sabatino), Alunno (11’ st Babacar), Raffaelli (39’ st Crescentini). All: Anelli

Grande vittoria per 3-2 del Perugia Under 15 d Romoli contro l’Ascoli. Apre Piazza, trova il pareggio l’Ascolli al 27’ con Sinani e sul finire del tempo passa in vantaggio con Spano. In pieno recupero però Checcarelli trova un gran gol per il 2-2. A metà secondo tempo su calcio d’angolo, Bisonni trova il gol vittoria.

PERUGIA U15: Organai, Bisonni, Brunori (27’ st Puglisi), Burrini, Minestrini, Rosati, Cirillo (5’ st Pascucci), Ferdinandi (27’ st Galeotti), Checcarelli (33’ st Tromboni) , Citernesi (5’ st Proietti), Piazza (33’ st Corinaldesi). All: Romoli