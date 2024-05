Settore giovanile. Under 15, semifinale nel mirino: oggi l’andata

Tutto è pronto per la sfida di andata contro il Francavilla. L’Under 15 biancorossa scende in campo per raggiungere la semifinale dei play off di categoria. C’è entusiasmo e soddisfazione dopo aver superato il precedente turno vincendo 2-1 in casa del Monopoli al termine di una partita combattuta e difficile. I biancorossi scendono in campo alle 11 al centro sportivo “Paolo Rossi”, il ritorno sette giorni dopo a Francavilla. Giorni di impegni anche per le altre formazioni giovanili del Perugia: l’Under 13 è impegnata nella due giorni dell’Anagni Cup (oggi la sfida alle 17,30) allo stadio Roberto del Bianco di Anagni. Torneo Bellavista, invece per i ragazzi dell’Under 11 (oggi in campo alle 9,30) allo stadio Neri di Rimini. Mentre l’Under 10 sempre oggi (fischio di inizio alle 11) sarà allo stadio Lungobisenzio per il Torneo Lanieri Cup.