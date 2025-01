Settore giovanile. Under 16, punto da vetta. Domenica il big match

Per l’Under 16 un punto che vale intanto la vetta della classifica: finisce 2-2 la gara dei biancorossi contro un solido Ascoli. Primo tempo quasi totalmente dominato dai ragazzi di Anelli con la rete di Iachini a siglare l’1-0. L’Ascoli però pareggia direttamente da calcio d’angolo a fine primo tempo. Nella ripresa Santillo su calcio di punizione realizza il momentaneo 2-1 che dura poco perché l’Ascoli ritrova il pareggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Balducci. In classifica, Perugia raggiunge la vetta a pari punti con il Benevento che però in questa giornata ha rinviato la propria gara contro la Casertana. Domenica il big match contro i sanniti.

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (29’ st Lalleroni), Iachini (29’ st Sabatino), Bosi, Castroreale (12’ st Gueye), Bendini (12’ st Kroni), Raffaelli (40’+1′ st Alunno). A disp: Organai, Auricchio, Pelli, Seppoloni. All: Anelli