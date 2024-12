Sfide cruciali in trasferta per Montesport e Pallavolo I’Giglio

La Montesport oggi pomeriggio alle 18,00 è in trasferta a Campagnola Emilia dove va ad incontrare le locali del Tirabassi e Vezzali di Reggio Emilia. Le ragazze di Barboni sono settime in classifica con 12 punti, abbastanza tranquille, mentre le locali sono decime con nove punti. Comunque le montespertolesi partono decise a portare a casa punti per migliorare ulteriormente la classifica. Arbitreranno Gemma e Fiori.

La Pallavolo I’Giglio di Castelfiorentino ha di nuovo un ostacolo difficile in trasferta a Stia. Qui ci saranno ad attenderle, alle 21.00, le ragazze dell’Omac Active CNC AR, al Palasport di Via Montalcini. Le aretine sono quinte con 18 punti e cercano ancora punti per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Le biancorosse invece cercano di allontanarsi dai bassifondi della classifica, cercando qualche punto. Arbitreranno Papini e Joita.

In serie C femminile Il Fucecchio riposa e la Timenet Empoli cercherà di approfittarne per scavalcarla in classifica. Infatti le giallonere che con 26 punti sono a due punti dalle bianconere ospitano questa sera alle 21, al PalAramini l’A.P. Certaldo che è penultima in classifica con 5 punti. Si tratta quindi di un derby che comunque le ragazze di Marco Dani vorranno fare proprio in modo da andare in testa. Arbitrerà Ciurli.

La Montelupo Città della Ceramica ospita oggi pomeriggio, alle 18.00, al PalaBitossi di Via Marconi, la Bulletta di Castelnuovo Berardenga. Le ragazze di Bardazzi sono purtroppo ancora ultime in classifica con 3 punti, mentre le senesi sono settime con 12 punti. Ci vorrà il sostegno del pubblico per aiutare le proprie beniamine a raccogliere punti importanti. Arbitrerà Migliorini.

In campo maschile la Jolly Volley Fucecchio, alle 21.15, alla palestra di Via L.da Vinci, incontrerà la Pallavolo Cascina. I bianconeri, che hanno 11 punti, cercheranno di racimolare punti importanti per risalire la china in questo girone di ritorno. Gli avversari hanno un punto in più dei fucecchiesi ed avranno lo stesso obiettivo. Arbitreranno Nannicini ed Innella.