Sfilata di campioni alla Padel Cup 24. Sussarello-Pappacena e tanti vip. Parata di star a Como fino a domenica

Si chiude nella splendida cornice del Padel Resort di Como la Mediolanum Padel Cup 24. Fino a domenica, giocatori professionisti, celebri allenatori e anche ex calciatori daranno spettacolo sui campi situati a pochi passi dal lago. Il torneo Open Fitp, con un montepremi di 15mila euro e dedicato ai campioni della racchetta corta, vede la partecipazione di tanti azzurri protagonisti ai Mondiali di Doha (chiuso con un bronzo per le donne e uno storico quarto posto per gli uomini). A partire dalla coppia composta dalla comasca e padrona di casa Giulia Sussarello (nella foto padelfip) che nel weekend scorso ha vinto il suo sesto titolo ai Campionati Italiani - e Chiara Pappacena. Oltre a loro anche alcune stelle della nazionale maschile come Giulio Graziotti, Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi. Al fianco del “blocco Italia“ ci sarà il celebre coach azzurro Saverio Palmieri, che terrà un clinic per gli ospiti di Banca Mediolanum. Domenica alle 14 spazio per l’attesa esibizione tra quattro ex calciatori. Billy Costacurta, Marco Borriello, Lucas Biglia e Massimo Oddo si sfideranno nella “Vip ProAm Exhibition“ e poi concederanno foto e autografi ai tifosi. Il pubblico, per tutta la durata dell’evento, potrà entrare gratuitamente.

A.S.