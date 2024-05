Slittamento spareggi. Il Collegio di Garanzia decide oggi sul Taranto

Il Collegio di Garanzia si riunirà oggi per decidere sul ricorso presentato dal Taranto (che ha fatto slittare gli spareggi) per la penalizzazione di quattro punti in classifica. La squadra di Capuano ha collezionato 69 punti sul campo, diventati poi 65 con la penalità, perciò l’accoglimento totale o parziale del ricorso smuoverebbe, e non poco, la classifica del girone C. In caso di accoglimento totale il Taranto, oggi quinto, passerebbe al secondo posto, se saranno restituiti due punti, passerebbe al terzo posto in graduatoria, con un punto scalerebbe di una posizione, e con il quarto posto eviterebbe il primo turno a gironi.