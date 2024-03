Snowboard, Moioli è tornata con vista 2026. Italia prima per nazioni

Bologna, 25 marzo 2024 - L’Italia dello snowboard ha ritrovato la sua campionessa più florida. Michela Moioli, tornata in gara in questa stagione, si candida a un biennio da protagonista con vista sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Mancano ormai meno di due anni e le big italiane degli sport invernali sono sempre lì, partendo dall’eterna Federica Brignone, passando dalla sfortunata Sofia Goggia, che rientrerà dall’ennesimo infortunio, dalla straordinaria Lisa Vittozzi, vincitrice della Coppa del mondo di biathlon, e chiudendo proprio con Moioli, tornata in gara con sei podi stagionali. Ieri si è chiusa la stagione a Mount St. Anne e Moioli ha ottenuto la terza posizione in Coppa del mondo con 704 punti, dietro i 792 di Chloe Trespeusch e i 757 di Charlotte Banks, due che saranno temibili avversarie a Cortina. Ciò che più conta è il ritorno ad alti livelli di Moioli dopo un periodo difficile e la sua stagione da sei podi, di cui cinque individuali, con tre vittorie rappresenta quel segnale che cercava. Ieri la bergamasca ha chiuso con un secondo posto dietro proprio Banks, conquistando il podio numero 33 in stagione della nazionale di snowboard.

Insomma, la nazionale azzurra continua a macinare risultati e ora con una Moioli in più punta dritta a Cortina, forte della vittoria nella Coppa per nazioni. Italia migliore al mondo per la seconda volta nella storia con 4891 punti davanti ai mostri sacri Austria (4804) e Giappone (4443), risultati che dovranno essere portati avanti in questo biennio di lavoro fino alle Olimpiadi italiane.

Moioli: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Felice Michela Moioli per i risultati ottenuti nel massimo circuito, un bottino di energia ed entusiasmo in vista della prossima stagione a cui la bergamasca ha già dato appuntamento: “E’ stato un week-end interessante – ha detto Moioli - Ieri non sono riuscita ad arrivare in finale, ma oggi sono riuscita a mettere insieme i pezzi, ero agguerrita e volevo rimanere sul podio della generale. Ce l’abbiamo fatta, abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per il finale, perché ne avevo, ma sapevo che Banks sarebbe arrivata. Era una stagione di rientro e non mi aspettavo di fare cinque podi, di cui due vittorie e un terzo posto nella generale. Va bene così, ringrazio la mia squadra e tutti quelli che mi sopportano ogni giorno e ci vediamo l’anno prossimo”.

Soddisfatto anche il direttore tecnico Cesare Pisoni: “Abbiamo vinto per la seconda volta nella storia la Coppa per Nazioni – ha detto il dt ai canali federali - Ed è il frutto del lavoro di tutti i team. Quindi un grazie a tutti gli allenatori e a tutti gli atleti. E’ anche la certificazione che il sistema snowboard funziona. Siamo riusciti a battere, anche se per poco, l’Austria, che è nazione leader in questo sport e abbiamo portato a casa la Coppa”.