"Spettacolare prima prova a tempo al Campionato Italiano Assoluto Rwc e finale emozionante della Fei World Cup a Riad"

Spettacolare prima prova a tempo del Campionato Italiano Assoluto Rwc a Le Siepi di Cervia, resa ancor più intensa dalla formula "tabella C" che vuole le eventuali penalità trasformate in secondi, da aggiungere al tempo effettivamente impiegato. E così capita che chi va molto veloce possa sopravanzare, anche con un errore, chi invece è stato meno rapido. Difatti Giulia Martinengo Marquet (Calle Deluxe) con una toccata e il miglior tempo, 86“80, è balzata al comando della gara e del tricolore davanti a Massimo Grossato (Cash du Pratel), netto agli ostacoli di 1,50 m. ma con il tempo di 87“17. Terzo Francesco Turturiello (Quite Balou), argento 2022 e bronzo 2023, netto con 88“10. A seguire, gli altri migliori 7 di 35 partenti, nell’ordine: Pisani (Oliver Vant’Heike), Casadei (Ballantine di Villagana), Previtali (Esteban de Hus), Lupino (Chaccandro), la Bottanelli (Gunther S), Messersì (O De Chanel) e Rolli (Eiffel de Hus). Le posizioni valgono anche per il campionato militare, che vede prima la Martinengo (Aeronautica), davanti a Rolli e Casadei (Carabinieri entrambi). Oggi seconda prova a due percorsi (1,60 m), i primi tre andranno allo Csio di Roma-Piazza di Siena (22-26 maggio).

Intanto a Riad, Arabia Saudita, Von Eckermann (King Edward) e Fredrikson (Catch Me Non S) sono ai primi due posti della finale di Fei World Cup, dopo la gara a tempo tabella C (l’uno 66,28 secondi contro 67,40 dell’altro) e quella a due percorsi (0/0-43,38 contro 0/0-45,45). Al 3° posto nella generale il francese Epaillard (Dubai du Cedre). La kermesse di Riad è stata funestata da un dramma improvviso: Chromatic BF, il cavallo della statunitense Jill Humprey, terza nella seconda prova con un doppio zero, è deceduto appena rientrato in scuderia, senza aver manifestato prima alcun segno di malessere. Sarà l’autopsia a stabilire i motivi del decesso. Questa notte terza prova a barrage e medaglie. La finale della Fei World Cup di dressage, invece, vede al comando dopo il Grand Prix la britannica Charlotte Fry (Everdale).