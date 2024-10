Spogliatoi. "Siamo vivi, lo abbiamo dimostrato. E siamo rimasti in serie positiva»

"Un buon pareggio. La squadra è andata in svantaggio ed è riuscita a recuperare con grande cuore, grinta e determinazione. Una bella iniezione di fiducia per le prossime partite ravvicinate". E’ molto soddisfatto della prestazione del suoi ragazzi Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il pareggio ottenuto in extremis e in rimonta contro il Progresso: "Non abbiamo fatto forse un grandissimo primo tempo rispetto ad altre partite, ma nella ripresa la squadra è venuta fuori e anche i cambi hanno dato freschezza e ci hanno portato al pareggio – insiste il tecnico della Zenith Prato -. Era più facile perdere, per come si era messa la partita. Siamo vivi e lo abbiamo dimostrato, rimanendo in serie positiva. Sono molto soddisfatto. La Zenith Prato ha corso più del Progresso, che ha confermato di non meritare assolutamente l’ultima posizione in classifica. Ora testa alle prossime sfide, perché ci aspetta un tour de force importante nei prossimi giorni". Con questo pareggio la società di via del Purgatorio sale a quota 8 punti in classifica e resta fuori dai play out, venendo riscavalcata dal Prato (ora a quota 9). Domenica appuntamento in trasferta sul campo del Fiorenzuola. Mercoledì prossimo i ragazzi di Settesoldi saranno invece di scena a Corticella, per recuperare la partita di rinviata sabato scorso. Domenica 3 novembre, infine, ospiteranno il quotato Ravenna al Lungobisenzio.

L.M.