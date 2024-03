Sport e Salute, Anci e Credito sportivo incontrano gli enti locali

Un ciclo di incontri partito da Milano per aiutare i rappresentati degli enti locali a promuovere la pratica sportiva in tutta Italia. Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo hanno avviato una serie di eventi per fornire informazioni concrete sui finanziamenti per l’impiantistica sportiva, sulle opportunità per l’efficientamento energetico, sui bandi in corso e su tutti gli strumenti a disposizione del sistema sport. Iniziato in questa settimana a Milano, Brescia e ieri Como, il ciclo proseguirà a Torino (28 marzo), Roma (11 aprile), Firenze (18 aprile), Genova (19 aprile) e Ancona (19 aprile), poi via via in tutte le Regioni.