Squadra. Giunti e Bartolomei in mediana. Per Di Maggio chance dall’inizio

Alla fine Gabriele Angella darà la sua disponibilità. Intanto Zauli conferma che il capitano biancorosso è tornato in gruppo ed è finito nella lista dei convocati. Ma si potrebbe anche andare oltre: il centrale biancorosso farà di tutto per esserci e salgono ora dopo ora le quotazioni di un suo impiego contro la Ternana. Nel gruppo dei giocatori disponibili c’è anche Amoran che potrebbe, almeno in avvio, finire in panchina. Con una settimana di lavoro, l’allenatore del Perugia ha valutato meglio la rosa a disposizione ed ha fatto le sue scelte per il match, delicato sotto tutti i punti di vista, contro la Ternana. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-2-3-1. In difesa, quindi, sulle fasce Zauli confermerà Mezzoni (rientrato in gruppo dopo l’affaticamento muscolare) a destra con Giraudo sul versante opposto, mentre al centro del reparto, chance per Plaia in coppia con Angella. In mezzo al campo l’allenatore biancorosso si affiderà a Giunti e Bartolomei, mentre a ridosso della punta Montavago dovrebbero agire Di Maggio (alle spalle della punta), Matos (in ballottaggio con Seghetti) a sinistra e Ricci a destra.

Per il prossimo match, che vedrà i biancorossi impegnati nella trasferta di Pineto, invece, saranno tre i forfait certi: Di Maggio, Plaia e Amoran sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Peter Amoran raggiungerà la Svezia Under 21 da domani al 18 novembre. Matteo Plaia sarà con l’Italia Under 19 sempre da domani fino al 19 novembre, mentre per Luca Di Maggio ci sarà, ad attenderlo, l’Italia Under 20 a partire dal giorno dopo il derby fino al 19 novembre.