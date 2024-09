Squadra. Montevago e Seghetti rientro ancora rimandato

- Il giorno dopo la sconfitta a Pian di Massiano è tempo di riflessioni e di recupero. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio per fare il punto della situazione. I calciatori scesi in campo contro il Rimini hanno svolto un lavoro di scarico, mentre quelli che non hanno giocato insieme a chi è subentrato hanno svolto un lavoro più intenso.

Ma il problema è sempre lo stesso: per la partita di lunedì, che chiuderà il tour de force, l’allenatore biancorosso non recupererà nessuno dei giocatori attualmente fuori.

Daniele Montevago e Alessandro Seghetti non faranno parte della gara contro la Vis Pesaro.

I due attaccanti stanno recuperando dai rispettivi infortuni ma non saranno pronti per la trasferta in agenda tra due giorni.

Più facile pensare alla loro presenza nella partita successiva, la prossima che si giocherà al Curi, domenica 6 ottobre (ore 17:30) contro la Lucchese.

Rispetto alla gara con il Rimini non ci sarà Matos fermato dal giudice dopo l’incomprensibile leggerezza commessa giovedì sera. Ma ci saranno da capire anche le condizioni dei calciatori non usciti al meglio. Con la squadra ancora ridotta ai minimi termini, in attacco, Formisano potrebbe valutare ancora nuove soluzioni per il reparto offensivo.

Tra queste non si esclude un ritorno di Palsson anche dal primo minuto. L’islandese ha dimostrato di avere il tiro da fuori e anche sui calci piazzati sa essere estremamente efficace. Per oggi è in programma una seduta pomeridiana.