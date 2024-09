Staff, panchine, ambizioni. Rilancio Audax Rufina

Audax Rufina, voglia di riscatto e progetti ambiziosi. Una società seria e ben organizzata che è un punto di riferimento per il territorio. Dopo la retrocessione in Promozione dello scorso anno, la prima squadra cambia volti alla guida tecnica: Luca Tognozzi è il nuovo allenatore e con la collaborazione del suo staff cercherà di riportare la squadra in Eccellenza. Il direttore sportivo Paolo Banchi trasmette entusiasmo e ha rinforzato la formazione con tanti nuovi giocatori che vanno ad arricchire la rosa. Gli Juniores, dopo la vittoria del campionato provinciale, sono stati affidati dal direttore sportivo del settore giovanile Fabrizio Blandi a Riccardo Pegi, con collaboratore Alessio Baldini. Il gruppo vuole essere ancora protagonisti nella nuova esperienza regionale. La rosa dei giocatori è ampia e ricca di giovani talenti che possono entrare a far parte della prima squadra, come stanno facendo in fase di preparazione.

Il mister Antonio Coretta e il suo vice Marco Pelanti, che hanno vinto lo scorso anno il campionato Juniores provinciale, continueranno a forgiare i ragazzi nella categoria Allievi A preparandoli ad affrontare un campionato impegnativo con l’obiettivo di fargli crescere e valorizzare, stimolando la loro voglia di giocare a calcio. I Giovanissimi A proseguono il loro percorso di crescita insieme all’allenatore Lorenzo Bertini, che sarà affiancato da Andrea Travaglini. Insieme cercheranno di sviluppare l’aspetto tecnico e il piacere di stare insieme che questi ragazzi hanno già dimostrato lo scorso anno. Il primo anno di calcio a 11 dei Giovanissimi B è stato affidato al mister Beniamino Tartaglia che insieme al nuovo vice Mitidieri vogliono trasmettere alla squadra la passione per lo sport, non tralasciando il divertimento che deve sempre essere al primo posto.

Il ruolo di direttore sportivo della Scuola calcio dell Audax Rufina vede la conferma di Massimiliano Marchese che continua a seguire con il massimo impegno, dimostrato in questi anni, i bambini che amano il calcio.

Un settore in crescita numerica e qualitativa con la società che tiene molto ad avere un importante filo diretto con le famiglie. A livello societario non ci sono state variazioni, infatti Massimo Innocenti continua ad essere il direttore generale della società, con Massimo Francini presidente. Preziosa collaborazione di Simone Benvenuti, referente stampa e marketing.

Francesco Querusti