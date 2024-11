Stagione finita. Andreoli, stop forzato. Infortunio al ginocchio per l’argento olimpico

La ginnastica sa essere uno sport crudele e lo sa bene la bresciana Angela Andreoli che non proseguirà la sua stagione agonistica a causa di un infortunio. L’azzurra, argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella prova a squadre, dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico. La scorsa settimana, dopo l’esibizione al Memorial Arturo Gander, in Svizzera, si è fatta male uscendo dolorante dalla pedana. Dagli esami è emerso un distacco osseo al ginocchio che necessita di un intervento chirurgico: fortunatamente non sono stati coinvolti i legamenti. Per rivedere la Fata della Brixia Brescia tornare a volare ci vorrà un po’ di tempo, ma non ci dovrebbero essere problemi nel recupero della piana funzionalità del ginocchio. "Sono molto dispiaciuta di dovermi fermare – ha detto - ma sono grata di questo meraviglioso 2024 che mi ha regalato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel concorso a squadre. Ora mi devo operare, ma tornerò più forte di prima". Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno, su tutti quelli di Giorgia Villa e di Manila Esposito con cui ha condiviso l’esperienza olimpica. L’Andreoli è stata determinante a Parigi: il suo corpo libero ha chiuso la rotazione dell’Italia e il punteggio ha garantito la certezza di medaglia. Giuliana Lorenzo