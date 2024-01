Stano e Palmisano quasi d’oro

La prova generale di staffetta mista della marcia, specialità che assegnerà per la prima volta medaglie alle Olimpiadi a Parigi, sulla distanza di maratona (42,195 km), è andata bene: ieri si è tenuta la ‘Modugno Race Walk’, con i due vincitori dell’oro a Tokyo Massimo Stano e Antonella Palmisano che hanno debuttato con un secondo posto nella prima competizione mai disputata in Italia in questa nuova specialità. La coppia azzurra è stata battuta per 21 secondi dal duo cinese formato dalla primatista del mondo della 20 km Yang Jiayu e da Wang Kaihua. È stata la Yang a risolvere la frazione conclusiva, superando Palmisano a sei chilometri dal termine, dopo che i due pugliesi avevano condotto fin dall’inizio. Cina vincente in 2h59’09“, gli azzurri a 21 secondi, terzi Francesco Fortunato e Valentina Trapletti a 5 minuti.