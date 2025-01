Storie di ex. Adamonis e Luperini alla corte di Castori?

Gli ex Marius Adamonis e Gregorio Luperini alla corte dell’altro ex Castori? Il portiere lituano, dopo avere saltato il confronto casalingo con il Sorrento, non è stato inserito nella lista dei convocati nemmeno in occasione della successiva trasferta di Benevento. Fuori dal progetto tecnico rossazzurro, visti i risultati tutt’altro che convincenti, secondo Telecolor Adamonis è in trattativa con il Sudtirol. Con la stessa società cadetta il Catania tratta la cessione di Luperini, in fase di recupero ed espressamente richiesto dal tecnico Castori, il quale ha già avuto modo di allenarlo in passato.