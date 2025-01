Sugli spalti. Biglietti, al via la vendita. Ma solo nelle ricevitorie

Ha preso il via la vendita dei tagliandi per la gara di lunedì che chiuderà la terza giornata del girone di ritorno: la restrizione per questa gara è che non è attiva la vendita online, ma non serve la Grifo Card. Il Perugia Calcio informa che è iniziata la vendita solo nelle ricevitorie per il settore ospiti ( con capienza 1175 posti) per il posticipo Gubbio-Perugia in agenda al Barbetti. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto presentando documento d’identità (no patente) e solo per il settore ospiti se la residenza è in Umbria (unica restrizione divieto di vendita ai residente nel Comune di Gubbio). Per chi proviene da fuori regione è possibile acquistare anche in altri settori. Non è prevista la vendita online. Il prezzo del biglietto è 10 euro (+ prevendita). La vendita per il settore ospiti terminerà domenica, vigilia del confronto, alle 19.