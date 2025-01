Sugli spalti. Oltre quattrocento i tifosi che spingeranno il Grifo

I biancorossi di Zauli, per la prima partita del nuovo anno, la seconda del girone di ritorno, saranno sostenuti da tanti tifosi biancorossi. Alla chiusura della prevendita, alle 19 di sabato, vigilia del confronto, sono stati staccati 403 biglietti. Un esodo importante per la partita che apre il nuovo anno, in programma allo stadio Mazza con fischio di inizio alle 12,30. I sostenitori del Perugia avranno l’occasione di vedere i debutti dei nuovi arrivati, Riccardi subito e Broh in corsa, e il ritorno in campo di Dell’Orco e Cisco.