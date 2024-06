Summer Biathlon Festival. La festa corre sugli skiroll

Una festa di sport e non solo il Frassinoro Summer Biathlon Festival che inizierà oggi, ma vedrà il suo culmine nella gara che si svolgerà domani, vero e proprio evento internazionale estivo, uno dei più importanti, nel quale si correrà sugli skiroll nel bellissimo impianto appenninico. È soprattutto grazie alla passione e all’amore disinteressato dei propri paesani che centinaia e centinaia di bambini si sono avvicinati allo sport dello sci di fondo e del biathlon nella zona dell’Appennino modenese ed è proprio per sottolineare l’attenzione all’inclusione che nel 1996 Leonello Biondini, icona della storia sportiva sugli sci sottili di Frassinoro e d’Italia, diventa allenatore del Comitato Paralimpico Nazionale portando gli atleti paralimpici italiani ai successi Giochi di Nagano nel 1998. Il Frassinoro Summer Biathlon Festival (FSBF) è nato invece dodici anni fa, unicum in Italia allora, ed è diventata una delle più importanti manifestazioni in Europa e la prima, appunto, in Italia. Nell’ultima edizione, nel 2023, hanno partecipato atleti provenienti da 5 nazioni e con un palmares complessivo di 26 medaglie tra Olimpiadi e Campionati del Mondo. Madrina dell’evento è stata la plurimedagliata Dorothea Wierer che ha preso parte a tutte le edizioni del FSBF e anche in questo 2024 la Wierer non si è tirata indietro: "Vi aspetto tutti al Frassinoro Summer Biathlon Festival" il messaggio social proprio della madrina anche di quest’anno, una Wierer che ha annunciato come continuerà a gareggiare fino all’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Tra i messaggi anche quello di Campbell Wright, nazionale americano di biathlon, già oro ai Mondiali Junior nella 10 km sprint: "Per me è un’apertura della stagione estiva, sono eccitato di iniziare proprio a Frassinoro il paese da dove vengono due dei miei skiman ovvero Federico Fontana e Giovanni Ferrari. Sarà una gara di altissimo livello, non vedo l’ora".

Il programma? Come detto il clou è la gara di domani, con atleti nazionali e internazionali divisi tra maschile e femminile, ma si inizia oggi con la sfilata dei campioni alle ore 15, una sorta di cerimonia inaugurale. Riunione tecnica e cena tra gli atleti poi domani mattina la gara ‘junior’ e al pomeriggio dalle 14 quella dei campioni, con premiazioni alle 20. Infine domenica 30 giugno il raduno per gli atleti di mountain bike al mattino e il saluto agli atleti per l’arrivederci al 2025.

Alessandro Trebbi