Super Andy Diaz ai mondiali di atletica in Cina: oro mondiale nel salto triplo

I mondiali di atletica indoor 2025, svoltisi a Nanchino in Cina, hanno visto Andy Diaz, l'atleta italiano allenato da Fabrizio Donato, conquistare la medaglia d'oro nel salto triplo con un risultato straordinario. Diaz ha stabilito un nuovo record italiano con un salto da 17.80 metri, confermandosi uno dei migliori saltatori del mondo e riscrivendo la storia dell'atletica italiana.

La gara epica

La finale del salto triplo maschile è stata una delle gare più emozionanti dei Mondiali indoor. Andy Diaz, reduce dalla vittoria agli Europei indoor di Apeldoorn, dove aveva conquistato l'oro con un salto di 17.71 metri, la miglior prestazione mondiale stagionale fino a quel momento, è riuscito a superare se stesso con un salto da 17.80 metri. Questo risultato non solo gli ha garantito l'oro, ma ha anche stabilito un nuovo record italiano, dimostrando la sua costante crescita e la sua capacità di migliorarsi in ogni competizione.

La gara è stata dominata da Diaz fin dall'inizio, con il suo primo salto che ha fissato il tono per tutta la competizione. Il cinese Yaming Zhu ha concluso al secondo posto con un salto di 17.33 metri, mentre il brasiliano Almir Dos Santos ha conquistato il bronzo con 17.22 metri.

Il percorso di Diaz

Andy Diaz, nato a Cuba ma naturalizzato italiano, ha iniziato il suo percorso sportivo sotto la guida di Fabrizio Donato, un nome leggendario dell'atletica italiana. Donato, bronzo olimpico a Parigi 2024 e vincitore del titolo europeo indoor nel 2009, ha saputo trasmettere a Diaz la sua esperienza e la sua passione per il salto triplo.

Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Diaz ha continuato a migliorare le sue prestazioni, dimostrando una costanza e una determinazione che lo hanno portato ai vertici mondiali. La sua vittoria agli Europei indoor di Apeldoorn, dove ha stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale con 17.71 metri, è stata solo l'inizio di un percorso di successi che ha trovato il suo culmine ai Mondiali di Nanchino.

Storico momento per l'Italia

La vittoria di Andy Diaz ai Mondiali indoor rappresenta un momento storico per l'atletica italiana. Dopo il titolo europeo conquistato a Apeldoorn, Diaz ha confermato la sua posizione di leader mondiale, portando l'Italia sul tetto del mondo nel salto triplo indoor. Questo successo non solo rafforza la credibilità dell'atletica italiana a livello internazionale, ma è anche un esempio per le nuove generazioni di atleti che cercano di emergere nel panorama sportivo mondiale.

Inoltre, la vittoria di Diaz è un tributo al lavoro di Fabrizio Donato, che ha saputo trasmettere la sua esperienza e la sua passione per lo sport ai suoi allievi. Questo successo rappresenta un momento di orgoglio per l'Italia e un incoraggiamento per tutti gli atleti che si allenano duramente per raggiungere i loro obiettivi.