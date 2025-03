Eurolega, il Maccabi non fa sconti: ottava sconfitta europea di fila per la Virtus Bologna

Belgrado (Serbia), 20 marzo 2025 – Alla Alexandar Nikolic Arena di Belgrado arriva l’ottava sconfitta di fila in Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che perde 77-67 contro il Maccabi Tel Aviv. Un passivo che non racconta appieno quello che è stato il canovaccio della gara. E dire che le premesse della serata sembravano ben diversa, perché i bianconeri sono partiti con il piede giusto toccando anche il +10: dal secondo quarto, però, gli israeliani – sulle ali di Rokas Jokubaitis (miglior realizzatore dei suoi con 19 punti) e grazie anche alla difesa a zona che ha fermato l’attacco di Bologna – hanno cambiato passo piazzando un 27-16 di parziale per il +9 di metà gara (42-33). Dopo l’intervallo poi, quando è salito in cattedra John Clark, è arrivata la definitiva spallata dei gialloblù che hanno toccato persino il +24 prima di calare i ritmi e lasciare spazio a una Virtus che nel quarto quarto ha cercato di rendere meno amaro il passivo. Resta però la sostanza un altro ko pesante per gli uomini di Ivanovic, incappati nell’ennesima serata da dimenticare nel tiro da tre (18% finale) e incapaci di opporre una resistenza concreta contro un Maccabi molto più reattivo e capace per larghi tratti di imbrigliare l’attacco felsineo.

La cronaca della gara

Partenza con il turbo per la Segafredo che alza subito i ritmi della transizione, riesce a trovare sotto canestro Zizic e Shengelia e arriva facilmente al bersaglio mettendo a segno il 12-2. Con il passare dei minuti, però, il Maccabi – facendo anche ricorso alla difesa a zona – riesce a rallentare l’attacco della Virtus e, spinta dai primi guizzi di Jokubaitis, ricuce pian piano lo strappo trovando il -2 con Jimmy Clark in chiusura di prima frazione (15-17). In avvio di secondo quarto, gli israeliani restano a contatto e, sul 17-19, hanno addirittura tra le mani il possesso del possibile sorpasso che Williams spreca. Imprecisione che rischia di costare cara, perché la Virtus ne approfitta e, trascinata dalla grinta di Pajola, prova una nuova accelerata mettendo a segno un minibreak di 6-0 che vale il nuovo +8 (17-25). I bianconeri non approfittano però appieno del momento favorevole e perdono il bandolo della matassa con l’attacco che si pianta nuovamente nelle sabbie mobili e la difesa che presta il fianco alle iniziative di un Maccabi capace di colmare il solco e mettere addirittura la freccia del sorpasso sull’asse composto da Sorkin e Jokubaitis (primo giocatore in doppia cifra con 12 punti nei primi 20’), per poi allungare addirittura a +9 all’intervallo lungo, al culmine di un 25-8 di parziale siglato in poco più di 7’. Dopo l’intervallo, le cose non sembrano affatto migliorare per gli uomini di coach Ivanovic, che continuano a litigare con il canestro (quattro errori da tre consecutivi) e pagano un digiuno di quasi 4’ con un ulteriore 7-0 gialloblù, che li fa scivolare addirittura a -16 (49-33). Serve una schiacciata di Shengelia per dare la scossa ai bianconeri che, grazie anche alle prime, vere fiammate di Cordinier, rientrano a -10 (51-41). Troppo poco, però, per creare grattacapi ad un Maccabi che si riaccende con la tripla di Clark, il quale si carica il peso dell’attacco gialloblù sulle spalle e, con otto punti segnati in meno di 2’, lancia il nuovo allungo degli israeliani che scrivono il nuovo massimo vantaggio sul tabellone sul 65-43. Il 65-45 di fine terzo quarto facilità e non poco le cose per gli uomini di Kattash che all’alba dell’ultima frazione allungano fino al 71-47, ma poi alzano sensibilmente le mani dal manubrio con largo anticipo prestando il fianco all’orgoglio della Virtus che tenta una disperata rimonta, la quali si arena però sul -10 a 10” dalla fine sui liberi di Zizic e sostanzialmente non spaventa più di tanto il Maccabi che alla fine riesce agevolmente a portare a casa il successo.