Virtus Bologna battuta dal Maccabi Tel Aviv: è l’ottavo ko consecutivo in Eurolega

Belgrado (Serbia), 20 marzo 2025 - La Virtus cade anche sul neutro di Belgrado con il Maccabi Tel Aviv per 77-67 e subisce l’ottavo sconfitta consecutiva in Eurolega. Avanti per i primi 15’ di gioco, la formazione di Dusko Ivanovic si scioglie davanti ad un Maccabi non trascendentale ma sicuramente più solida di una Virtus evanescente che perde troppo presto la bussola e che pian piano sprofonda dando l’immagine di una squadra fisicamente e mentalmente svuotata. La sconfitta di Napoli sembra non aver insegnato nulla a Marco Belinelli e compagni che ricadono negli stessi errori di domenica scorsa. L’unica buona notizia di giornata per le V Nere è il ritorno in campo di Will Clyburn, per il resto è stata l’ennesima sfida da dimenticare.

Alla Aleksandar Nikolic Hall, la Virtus si presenta in campo senza Diouf infortunato, ma appunto con Will Clyburn che torna a disposizione. Dopo due mesi e mezzo dall'infortunio alla fascia plantare, l'ex Efes torna finalmente a disposizione, mentre oltre a Visconti Ivanovic lascia in tribuna Holiday per una scelta che, dopo i 40’ di panchina a Napoli sa tanto di bocciatura definitiva per il californiano.

Clyburn quindi non solo nei 12, ma subito titolare insieme a Hackett, Cordinier, Shengelia e Zizic. La Virtus parte col piede giusto, portandosi avanti 0-5 e poi 2-12 al 5’. Il Maccabi pian piano torna sotto fino a risalire a -2, sul 15-17 con cui si chiude il primo quarto. L’elastico del distacco continua ad allungarsi e accorciarsi, con la Virtus sempre avanti, fino al 15’ quando Sorkin realizza in sottomano il 27-27 e sull’azione successiva Jokubaitis porta avanti Tel Aviv. Maccabi che tocca il massimo vantaggio del primo tempo sul +9 sul 42-33 con cui si chiude il primo tempo.

Alla ripresa del gioco, il Maccabi tocca subito la doppia cifra di vantaggio sprofondando a -16 sul 49-33 e con Ivanovic costretto a chiedere tempo dopo 2’30” e un parziale di 7-0 subito. Finalmente si sblocca anche la Virtus, ma il Maccabi tiene sempre in mano il confronto con grande facilità e ritoccano il massimo vantaggio, con la Virtus che sprofonda a -22 sul 65-43 e addirittura a -24 sul 71-47. Game, set and match con la Virtus che ammaina troppo, troppo presto bandiera banca e che adesso è attesa dalla trasferta di sabato sera a Trieste in campionato.

Il tabellino

MACCABI TEL AVIV 77 VIRTUS BOLOGNA 67 MACCABI TEL AVIV: Clark III 14, Shayol 5, Minco 5, Sorkin 12, Mayer ne, Rayman 7, Dibartolomeo 5, Cohen, Jokubaitis 19, Blatt, Williams 10. All. Kattash. VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 6, Belinelli 5, Pajola, Clyburn 13, Shengelia 7, Hackett 2, Grazulis 2, Morgan 4, Polonara 15, Zizic 11, Akele 2, Tucker. All. Ivanovic. Arbitri: Mogulkoc, Latisevs, Vyklicky. Note: parziali 15-17, 42-33, 65-45. Tiri da due: Maccabi 19/36; Virtus 20/41. Tiri da tre: 7/23; 6/33. Tiri liberi: 18/22; 9/14. Rimbalzi: 43; 41.