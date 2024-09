Superlega. Colpaccio Vero Volley. Oggi arriva Zaytsev

Colpo a sorpresa della Vero Volley Monza che ha deciso di ingaggiare Ivan Zaytsev. L’ex giocatore della Cucine Lube Civitanova, che sembrava destinato a concentrarsi a tempo pieno sul beach volley in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per una seconda vita sportiva sulla sabbia, ha deciso di accettare l’offerta del presidente Alessandra Marzari che da anni sognava di portarlo in Brianza. Già da oggi lo “Zar“ comincerà ad allenarsi con i suoi nuovi compagni, tra cui Osmany Juantorena, l’altro veterano su cui si è deciso di puntare dopo la storica finale scudetto dello scorso anno che è valsa la qualificazione alla Champions League. Con i due ex Azzurri agli ordini di coach Massimo Eccheli, la prima squadra maschile del Consorzio torna così in prima pagina in vista di un’annata ricca di impegni a partire dalla Supercoppa italiana, in programma il weekend del 21 e 22 settembre. A Firenze Monza si giocherà il posto in finale contro i campioni d’Europa dell’Itas Trentino: una sfida durissima, anche e soprattutto alla luce delle condizioni fisiche di diversi giocatori rimasti a guardare anche nella recente tournée in Corea del Sud oltre che nell’amichevole di sabato persa contro Padova. Alessandro Michieletto e compagni riportano però alla mente anche le incredibili vittorie ottenute proprio a livello di semifinale sia in Coppa Italia che nei playoff scudetto. Gli addii di Ran Takahashi, Eric Loeppky, Stephen Maar e Gianluca Galassi non saranno facili da dimenticare ma almeno a livello di appeal il Consorzio ha messo a segno un bel colpo: starà ora a Ivan Zaytsev, a quasi 36 anni da compiere il 2 ottobre, dimostrare di poter ancora dare un contributo importante sul campo.