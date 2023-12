Tamberi e Palmisano incoronati dalla Fidal come atleti dell’anno Gianmarco Tamberi e Antonella Palmisano sono stati eletti Atleti dell'Anno per la Fidal. Gli azzurri vincitori della Coppa Europa sono stati premiati come Squadra dell'Anno. Mattia Furlani ed Erika Saraceni sono le Stelle Nascenti.