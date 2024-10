Tc Pistoia in cerca di punti. Serve l’impresa con Rungg

"L’obiettivo? Andare a punti, conquistarne almeno uno. E’ ovvio che vincere sarebbe l’ideale, non lo nascondo. Ma sappiamo al tempo stesso di dover affrontare quella che a mio avviso è una delle squadre più forti del campionato. Non sarà quindi facile, ma affronteremo questo impegno con lo spirito delle altre giornate. Sono sicuro che daremo il massimo". Capitan Tommaso Brunetti ha così presentato la sfida che alle 10 di domani vedrà fronteggiarsi in via delle Olimpiadi il Tennis Club Pistoia e il TC Rungg, valida per la quarta giornata (la prima di ritorno) del campionato di Serie A1 maschile. Una partita già cruciale, per i tennisti pistoiesi: un’eventuale vittoria non solo consentirebbe di riscattare la sconfitta maturata in Alto Adige all’andata (quando i rivali altoatesini si imposero per 5-1) ma garantirebbe uno scatto in avanti importante nella classifica del girone 3 (che vede il sodalizio presieduto da Luigi Brunetti in quarta posizione con 1 punto) certamente utile per continuare a sognare la salvezza. Ecco quindi che aggiudicarsi l’intera posta in palio sarebbe fondamentale in vista dello sprint finale, per Rossi, Kuzmanov e company.

Anche per il morale, considerando che il gruppo è tornato da Roma la scorsa domenica dopo aver rimediato uno stop (forse eccessivamente severo, nel punteggio) contro il Tennis Club Parioli. Guardando oltre, tutto si deciderà probabilmente nelle ultime due partite della stagione, che vedranno il TC Pistoia fare visita allo Sporting Club Sassuolo il prossimo 3 novembre e poi ricevere il Parioli nell’ultimo match programmato per il 10 novembre. Questi incontri si preannunciano fondamentali, non solo per i punti in palio, ma anche per definire le ambizioni della squadra e il suo futuro nel campionato.Ma è ormai inutile girarci attorno: per mantenere vive le possibilità di salvezza, è fondamentale inviare un segnale chiaro e convincente già a partire dalla partita contro il Rungg.

Giovanni Fiorentino