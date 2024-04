Tchoukball. I Ferrara Monkeys blindano la vetta

Domenica si è tenuta la nona giornata del campionato di Tchoukball di Serie A. Trasferta a Saronno per i Ferrara Monkeys, dove il tchoukball ha iniziato il proprio viaggio in Italia, per affrontare Saronno Castor e Saronno Pollux.

I Castor, con 2 sole sconfitte rimediate nel corso dell’intera stagione, viaggiano spediti verso i playoff in cerca di prestazioni importanti che confermino l’ottimo livello di gioco espresso in campo negli ultimi mesi (ad esempio in occasione dell’European Silver Cup vinta in Francia).

Primo impegno di giornata tra Saronno Pollux e Lendinara Celtics: i padroni di casa partono a rilento, con la squadra veneta che sfrutta i propri assi nella manica per punire i Pollux. Già nella seconda parte del tempo, però, i saronnesi riescono a trovare le contromisure giuste per staccare gli avversari. La partita procede poi spedita verso la vittoria dei Pollux, fino al punteggio finale di 62 a 54. Nel secondo appuntamento di giornata i Monkeys affrontano i Saronno Castor: reduci dal lungo viaggio in mattinata, i Monkeys faticano ad entrare in partita trovando dall’altra parte una squadra determinata e precisissima in fase difensiva, con ottime difese che donano carica a scapito della compagine ferrarese. Nel corso del secondo tempo i Monkeys iniziano ad esprimere il proprio gioco, con qualche errore che non permette di prendere il largo e lascia la partita apertissima fino all’ultimo periodo di gioco. Ad inizio terzo tempo i ferraresi riescono ad esprimere il proprio miglior gioco, con un parziale di 7-0 che apparentemente chiude la partita, quando i saronnesi con una grande reazione di orgoglio riescono a tornare a 2 sole lunghezze di vantaggio. A questo punto i Monkeys fanno valere la propria esperienza chiudendo la pratica: al termine del tempo il tabellone recita il punteggio di 52-58.