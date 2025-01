Tennis - Al Ct Scandicci. Terza Categoria, Balzoni al top. E Montuori vince nel femminile

Termina al Ct Scandicci il torneo di Terza categoria lim.3.4 con ben 150 partecipanti al via. Nel maschile è il giocatore di casa Riccardo Balzoni a superare in finale 3-6 6-4 10-7 Niccolò Parbuono (Match Ball Firenze). A livello femminile la finale ha visto di fronte Giulia Montuori (Tennis Montuori School) che prevale su Giulia Volpini (Tc Poggibonsi) in un match fiume terminato 1-6 6-3 10-6 per la fiorentina.

"Dopo il Master Senior che abbiamo ospitato a luglio questa manifestazione che ha visto ben 150 iscritti è senz’altro il fiore all’occhiello del lato organizzativo del club - spiega il presidente del Ct Scandicci Marco Galli - e proprio in questi giorni abbiamo festeggiato i 60 anni del circolo invitando tutti i presidenti che hanno contribuito alla crescita di questa associazione punto di riferimento per il tennis e per la comunità. Vogliamo crescere e qualificare sempre più l’attività che svolgiamo col massimo impegno. Ringrazio l’amministrazione comunale, i nostri dirigenti e giocatori e tutto lo staff e i tanti volontari che sono fondamentali".

