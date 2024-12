Tennis. Blitz dello Junior. L’A1 più vicina

Straordinaria prestazione dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance nell’andata della finale playoff che assegna il posto in serie A1. I gialloblù di Tarpani e Grasselli, espugnano con pieno merito i campi del circolo Tennis Reggio e adesso, domenica, tra le mura amiche, avranno a disposizione due risultati su tre per tornare nella massima serie dopo un anno di purgatorio. Dal vivaio arrivano le grandi soddisfazioni per i perugini, visto che i due giocatori schierati tra i singolaristi portano a casa pesantissime affermazioni. Parliamo di Gilberto Casucci, che dopo oltre tre ore di un match tiratissimo piega Sansone in rimonta e di Alessio De Bernardis, abile a domare Bartoli. Nel doppio il punto che significa ‘blitz’ arriva dal tandem composto da Moroni e Casucci.