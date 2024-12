Una Carrarese opaca si arrende alla Salernitana. Pagato il doppio svantaggio dei primi minuti

salernitana

4

carrarese

1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Jaroszynski (83’ Velthuis); Ghiglione, Reine-Adélaïde (58’ Tello), Amatucci, Soriano (71’ Hrustic), Stojanovic (83’ Gentile); Verde, Wlodarczyk (71’ Simy). A disp. Corriere, Fiorillo, Ruggeri, Sfait, Braaf, Fusco, Kallon.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon (46’ Bouah), Zuelli, Schiavi (46’ Capezzi), Cicconi; Shpendi (79’ Finotto), Cherubini (58’ Panico); Capello (58’ Cerri). A disp. Chiorra, Guarino, Motolese, Giovane, Belloni, Palmieri, Falco. All. Calabro.

Arbitro: La Penna di Roma 1; assistenti Carbone di Napoli e Belsanti di Bari; quarto ufficiale Recchia di Brindisi; VAR Gualtieri di Asti; AVAR Gariglio di Pinerolo.

Marcatori: 17’ Wlodarczyk (S), 19’ Soriano (S), 41’ Schiavi (C), 53’ Verde (S), 89’ Simy (S).

Note: spettatori 7634; angoli 5-3; ammoniti Hrustic, Cerri, Panico; recupero 1’ e 5’.

Salerno - La Carrarese è crollata a Salerno subendo la peggior sconfitta a livello di risultato di questo campionato. Calabro è sceso all’Arechi dando fiducia all’undici che la settimana prima aveva battuto il Pisa e l’inizio sembrava beneaugurante. Al 4’ un colpo di testa di Shpendi è stato salvato sulla linea di porta da Amatucci.

Dopo, però, è uscita fuori la Salernitana che ha preso progressivamente il predominio del centrocampo presentandosi ripetutamente al tiro. Bleve al 12’ è riuscito a rispondere bene a Verde ma al 17’ è stato meno impeccabile sul bolide da fuori di Bronn facilitando il tap-in vincente di Wlodarczyk.

Gli ospiti non hanno avuto il tempo di riaversi che sono stati colpiti una seconda volta al 19’ su colpo di testa di Soriano imbeccato da Ghiglione. Sul fronte opposto Sepe è stato impegnato una volta sola al 30’ su un’uscita provvidenziale su Cherubini lanciato a rete da Schiavi. Per il resto a creare pericoli sono stati ancora i granata sui calci d’angolo, prima con Wlodarczyk e poi con Reine-Adélaïde. Un break della Carrarese, però, ha rimesso tutto in gioco. Al 40’ Shpendi è stato steso in area da Ferrari e Schiavi ha realizzato il rigore della speranza. Si è andati al riposo sul 2 a 1 anche grazie a Bleve che ha chiuso l’angolo a Verde al 43’.

Nella ripresa la Salernitana ha ribadito la propria superiorità sfiorando subito il gol con Bronn, colpendo una traversa con Ghiglione e calando il tris su rigore procurato da Capezzi e trasformato da Verde. Nella parte centrale della ripresa gli apuani hanno messo la testa fuori andando diverse volte al tiro ma senza la necessaria cattiveria. Quella che ci ha messo Simy all’89’ firmando il poker granata.

Gianluca Bondielli