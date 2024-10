Tennis Nel campionato nazionale Over 70 organizzato dall’Unvs. “Massa A“ asfalta Pavia in finale. Sesto trionfo per la sezione apuana

Per la sesta volta consecutiva la sezione massese “Bacchilega-Targioni“ ha fatto suo il campionato nazionale di tennis maschile Over 70 organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La squadra “Massa A“ ha trionfato in casa, sui campi del Tc Junior di Marina di Carrara, in una competizione che ha visto partecipare le sezioni di Asti, Palmanova e Pavia oltre alla squadra “Massa B“. Il team vincitore, capitanato da Giancarlo Ardesi, era composto dai singolaristi Antonio Ramacciotti e Silvano Natalini e da Giampaolo Graziani e Marco Polacci per il doppio.

Nella finalissima Massa A ha piegato Pavia con un netto 3 a 0 frutto dei successi di Ramacciotti su Cairo (6-3, 6-3) e di Natalini su Vicentini (6-1, 6-1) più quello nel doppio di Graziani-Polacci per 6-2, 6-0. In semifinale la squadra di casa si era sbarazzata con un netto 3 a 0 anche di Asti che poi ha vinto la finalina per il terzo posto superando Palmanova. Massa B era uscita, invece, nell’incontro di qualificazione battuta proprio da Asti. Il team, composto dai singolaristi Federico Soleri e Silvio Manfredi e dai doppisti Daniele Morelli e Domenico Zampolini, ha fornito comunque una buona prova.

La riuscita rassegna sportiva ha avuto anche un’apprezzata serata conviviale al ristorante La Capannina del Cinquale. I match sono stati diretti dal giudice arbitro Stefano Leorin. La premiazione, officiata dal presidente Barsotti e dalla consigliera Alderici, ha visto riconoscimenti per tutti team con il Trofeo Unvs consegnato a Massa A dal dirigente nazionale Biagini. Ha fatto seguito il tradizionale buffet preparato da Rita Simonelli della direzione dello Junior Club. I ringraziamenti sentiti degli organizzatori vanno al presidente della provincia Gianni Lorenzetti, agli assessori allo sport dei comuni di Massa e Carrara Roberto Acerbo e Lara Benfatto, al delegato provinciale CONI Vittorio Cucurnia per il patrocinio concesso.