Tennistavolo. Apuania di potenza. Archiviato il Prato con un secco 4-0

Tutto come pronostico per l’Apuania Tennistavolo che nella sesta e penultima giornata di ritorno della prima fase del campionato nazionale di A1, tra le mura amiche batte nettamente il Prato con un 4-0 (arbitro Luca Mariotti) che replica il risultato della andata. Per i gialloazzurri del presidente Gulielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, si tratta del quinto successo consecutivo e del 12esimo risultato utile consecutivo in campionato (a sorpresa, hanno perso solo la prima di andata). Per la capolista è un sucecsso che sancisce anche la certezza matematica del primo posto nella regular season in vista della griglia play off.

Carrara parte forte con Viktor Brodd (nella foto) che piega la resistenza di Giacomo Allegranza 3-0 (11-7, 13-11, 13-11) che in due set lo costringe ai vantaggi, con Mihai Bobocica che ha la meglio su Adeyemo Fatai sempre per 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) e con Matteo Mutti che batte Csaba Kun 3-1 (9-11, 11-6, 11-3, 11-8) in rimonta. Più equilibrata è l’ultima partita tra Bobocica e Allegranza, vinta dal carrarese 3-2 (8-11, 11-4, 11-6, 11-13, 11-5) dopo che il laniero si aggiudica il primo e il quarto set.

In classifica l’Apuania si consolida leader indiscussa a 23 punti, davanti a Cagliari e Sassari con 17; seguono Messina 12; Bagnolese (Mantova) 10; Servigliano (Fermo e Macerata) 8; Prato 7; Norbello Oristano 4 (Carrara e Prato 1 partita in più).

ma.mu.