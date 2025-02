Tennistavolo In A1 si assegna la Coppa Italia. L’Apuania di Bellotti insegue il sesto titolo: "Daremo il meglio»

Gioca per la Coppa Italia, l’Apuania Tennistavolo che oggi e domani è impegnata a Cagliari, per una due giorni che, dopo la Supercoppa, assegna il secondo trofeo della stagione. Oltre alla squadra carrarese, alla competizione partecipano Cagliari, Sassari e i marchigiani del Servigliano. Oggi (ore 18.30) si giocano le due semifinali Apuania Carrara-Virtus Servigliano e il derby sardo Cagliari-Sassari. Domenica (ore 10.30) si gioca la finale tra le due vincenti delle semifinali, mentre le due perdenti si incontrano per il terzo e quarto posto. Ogni incontro si svolge secondo la formula Olimpica (un doppio iniziale e quattro singolari) e termina quando una delle due squadre realizza tre punti. Le partite si disputano al meglio dei 3 set su 5. Reintrodotta nel 2018 (in precedenza si era giocata dal 1967 al 1979), nelle sette edizioni precedenti l’Apuania Carrara l’ha vinta cinque volte (2018, 2021, 2022, 2023 e 2024), due volte il Messina (2019 e 2020).

"La Coppa Italia è una manifestazione importante che noi abbiano sempre onorato al meglio – dice il presidente gialloazzurro Guglielmo Bellotti (nella foto) –. Le squadre presenti sono tutte molto ben attrezzate e competitive e noi cercheremo di dare il meglio". Le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale della FITeT.

ma.mu.